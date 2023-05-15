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Витрати Росії на оборону порівняно з минулим роком зросли на 282%, - Reuters

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Понеділок 15 травня 2023 19:40
Витрати Росії на оборону порівняно з минулим роком зросли на 282%, - Reuters Фото: Витрати Росії на оборону, порівняно з минулим роком, зросли на 282% (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія за січень і лютий 2023 року витратила на оборону 26 мільярдів доларів, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За перші два місяці 2022 року на "національну оборону" було витрачено 525,4 мільярда рублів бюджетних коштів. Росія почала так звану "спеціальну військову операцію" в Україні 24 лютого минулого року.

Дані, опубліковані на інтернет-порталі Федерального казначейства щодо бюджету, дають конкретне уявлення про військові витрати. Міністерство фінансів перестало публікувати окремі щомісячні дані щодо виконання бюджету в травні минулого року, але тепер додало на портал дані за 2022 рік і початок цього року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону становили 1,18 трильйона рублів у січні і 822,4 мільярда рублів у лютому.

План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів витрат на оборону. Дані показують, що в січні-лютому Росія витратила трохи більше 40% від запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

Дані, опубліковані минулого тижня, засвідчили, що дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трильйона рублів порівняно з профіцитом у 1,2 трильйона рублів у 2022 році, оскільки Москва витрачає багато, а доходи від продажу енергоносіїв падають.

Минулого року Росія витратила на оборону 5,51 трильйона рублів, або 17,1% від загальних витрат, порівняно з 3,57 трильйона рублів, або 14,4%, у 2021 році.

У січні-лютому 2023 року видатки на національну оборону становили 36,2% від загальних видатків бюджету, що майже вдвічі перевищує видатки на соціальну політику і майже вчетверо більші за видатки на "національну економіку".

Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ закликають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року – саме напередодні повномасштабного вторгнення.

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