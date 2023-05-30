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Москва скрывает значительную часть своих военных расходов, - британская разведка

Фото: военные расходы Москвы остаются тайной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль засекретил значительную часть своих военных расходов. Они наверняка оказывают давление на российский бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 25 мая Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до 86,4 млрд долларов. По оценке SIPRI, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Между тем, по данным британской разведки, истинные военные расходы России крайне неопределенны из-за более широкого использования засекреченных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и отсутствия прозрачности.

"Россия лишь недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах после того, как приостановила их в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, секретные расходы российского бюджета составляют 26% и с начала года достигли 37,5 млрд долларов. К этим расходам относятся оборона и национальная безопасность, а после начала войны к ним, вероятно, добавились траты на оккупированные территории.

Между тем, как сообщало агентство Reuters, Россия за январь и февраль 2023 года потратила военные нужды 26 млрд долларов, что на 282% больше, чем за тот же период год назад.

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