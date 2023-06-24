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Москва практично ізольована, готується до облоги, - ГУР про події в Росії

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Субота 24 червня 2023 14:26
Москва практично ізольована, готується до облоги, - ГУР про події в Росії Фото: Москва практично ізольована, готується до облоги (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Після демаршу засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та початку руху найманців в бік російської столиці - в низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

В рамках КТО силовики отримали дозвіл на:

  • прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки;
  • проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;
  • силовий доступ в приватні та службові приміщення;
  • використання автомобільного транспорту громадян та організацій;
  • відключення всіх видів зв’язку;
  • "видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту", - пише розвідка.

Зокрема в столиці Росії призупинено вантажні, а також поштові перевезення. Правоохоронці проводять масовий догляд транспорту з акцентом на великі закриті фургони.

"Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "Дон" (Москва - Вороніж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

Військовий бунт Пригожина

Вчора, 23 червня, голова ПВК заявив про те, що російська армія вдарила по тилових позиціях "Вагнера", внаслідок чого було вбито "величезну кількість солдатів". Після цього він оголосив про "похід" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Після того, як "вагнерівці" отримали контроль над Ростовом й Воронежем, голова ПВК заявив, що найманці йтимуть далі - до Москви.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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