Москва, Петербург і не тільки. ЄС порадив авіакомпаніям не літати в міста Росії

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало новий Бюлетень інформації про зони конфліктів, який рекомендує авіаційним операторам уникати польотів у повітряному просторі Російської Федерації на захід від 60-го меридіана східної довготи на всіх висотах і ешелонах. Сюди ввійшли повітряні райони:

Москви;

Ростова-на-Дону;

Санкт-Петербурга;

Єкатеринбурга;

Самари.

Ця рекомендація пов'язана з триваючим незаконним вторгненням Росії в Україну та потенційними ризиками для безпеки польотів у зазначеному регіоні. EASA продовжує уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити можливі зміни рівня загрози та ризику.

В EASA нагадали, що більшість інцидентів сталися в повітряному просторі, не закритому Російською Федерацією під час атак безпілотників або активації систем протиповітряної оборони.

"Це створює високий ризик для польотів, про що свідчить інцидент з рейсом 8243 Азербайджанських авіаліній 25 грудня 2024 року. З погляду управління повітряним простором, відповідна держава (Росія, - ред.) не продемонструвала повної кваліфікації для вирішення існуючих ризиків у повітряному просторі шляхом впровадження ефективного та проактивного підходу до деконфлікту повітряного простору", - наголосили в агенстві.

Авіаційним операторам рекомендується дотримуватися цієї рекомендації та уникати польотів у зазначеному повітряному просторі до подальших повідомлень.