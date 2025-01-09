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Москва, Петербург і не тільки. ЄС порадив авіакомпаніям не літати в міста Росії

Фото: ЄС порадив авіакомпаніям не літати в міста Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейське агентство авіабезпеки порадило не літати європейським компаніям в декілька російських міст. В списку зокрема опинились Москва та Санкт-Петербург.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EASA.

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало новий Бюлетень інформації про зони конфліктів, який рекомендує авіаційним операторам уникати польотів у повітряному просторі Російської Федерації на захід від 60-го меридіана східної довготи на всіх висотах і ешелонах. Сюди ввійшли повітряні райони:

  • Москви;
  • Ростова-на-Дону;
  • Санкт-Петербурга;
  • Єкатеринбурга;
  • Самари.

Ця рекомендація пов'язана з триваючим незаконним вторгненням Росії в Україну та потенційними ризиками для безпеки польотів у зазначеному регіоні. EASA продовжує уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити можливі зміни рівня загрози та ризику. 

В EASA нагадали, що більшість інцидентів сталися в повітряному просторі, не закритому Російською Федерацією під час атак безпілотників або активації систем протиповітряної оборони.

"Це створює високий ризик для польотів, про що свідчить інцидент з рейсом 8243 Азербайджанських авіаліній 25 грудня 2024 року. З погляду управління повітряним простором, відповідна держава (Росія, - ред.) не продемонструвала повної кваліфікації для вирішення існуючих ризиків у повітряному просторі шляхом впровадження ефективного та проактивного підходу до деконфлікту повітряного простору", - наголосили в агенстві.

Авіаційним операторам рекомендується дотримуватися цієї рекомендації та уникати польотів у зазначеному повітряному просторі до подальших повідомлень. 

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня в аеропорту казахського міста Акау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей.

Літак намагався тричі сісти у Грозному, Чечня, однак не зміг цього зробити. Повітряне судно було направлено до Казахстану.

Зауважимо, що після авіакатастрофи Росія вигадала низку версій трагедії і відхрещувалась від того, що причина аварії - робота російської ППО. Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

Пізніше він повторив, що провина за авіакатастрофу пасажирського літака Embraer 190 лежить на російських представниках.

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