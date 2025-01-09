Москва, Петербург и не только. ЕС посоветовал авиакомпаниям не летать в города России

Европейское агентство авиабезопасности посоветовало не летать европейским компаниям в несколько российских городов. В списке в частности оказались Москва и Санкт-Петербург.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EASA.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало новый Бюллетень информации о зонах конфликтов, который рекомендует авиационным операторам избегать полетов в воздушном пространстве Российской Федерации западнее 60-го меридиана восточной долготы на всех высотах и эшелонах. Сюда вошли воздушные районы:
Эта рекомендация связана с продолжающимся незаконным вторжением России в Украину и потенциальными рисками для безопасности полетов в указанном регионе. EASA продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить возможные изменения уровня угрозы и риска.
В EASA напомнили, что большинство инцидентов произошли в воздушном пространстве, не закрытом Российской Федерацией во время атак беспилотников или активации систем противовоздушной обороны.
"Это создает высокий риск для полетов, о чем свидетельствует инцидент с рейсом 8243 Азербайджанских авиалиний 25 декабря 2024 года. С точки зрения управления воздушным пространством, соответствующее государство (Россия, - ред.) не продемонстрировало полной квалификации для решения существующих рисков в воздушном пространстве путем внедрения эффективного и проактивного подхода к деконфликту воздушного пространства", - отметили в агентстве.
Авиационным операторам рекомендуется придерживаться этой рекомендации и избегать полетов в указанном воздушном пространстве до дальнейших сообщений.
Напомним, 25 декабря в аэропорту казахского города Акау разбился самолет Embraer 190, в результате чего погибли 38 человек.
Самолет пытался трижды сесть в Грозном, Чечня, однако не смог этого сделать. Воздушное судно было направлено в Казахстан.
Заметим, что после авиакатастрофы Россия придумала ряд версий трагедии и открещивалась от того, что причина аварии - работа российской ПВО. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли.
Позже он повторил, что вина за авиакатастрофу пассажирского самолета Embraer 190 лежит на российских представителях.
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