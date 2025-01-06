ua en ru
Пн, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Провина лежить на представниках Росії: Алієв про авіакатастрофу у Казахстані

Понеділок 06 січня 2025 12:46
UA EN RU
Провина лежить на представниках Росії: Алієв про авіакатастрофу у Казахстані Фото: Ільхам Алієв, президент Азербайджану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Провина за авіакатастрофу пасажирського літака Embraer 190 лежить на російських представниках. Баку вимагає справедливості й покарання винних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва, якого цитує Vesti.az.

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - заявив Алієв.

Президент Азербайджану додав, що наразі продовжується розшифровка чорних скриньок й вже, можливо, найближчим часом стануть відомі попередні результати.

"І це (розшифровка чорних скриньок, - ред.), природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - відзначив він.

Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня в аеропорту казахського міста Акау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей. Відомо, що літак тричі намагався сісти у Грозному, Чечня, але не зміг цього зробити. Після цього він направився до Казахстану.

Після авіакатастрофи російська сторона озвучувала низку версій: зіткнення з птахами, щільний туман, вибух кисневого балона на борту. За словами Алієва, літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

Про те, чи відвернеться Алієв від диктатора Володимира Путіна через цей авіаінцидент, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам Алієв Російська Федерація Азербайджан
NEWS
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
DAILY
НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує