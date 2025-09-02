Москва оголосила про домовленість щодо будівництва великого газопроводу в Китай

У коментарях російським агентствам новин із Пекіна генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія зможе постачати по "Силі Сибіру-2" до 50 млрд кубометрів газу на рік протягом 30 років.

"На підставі публічної заяви, яку було зроблено лідерами трьох країн - Росії, Китаю і Монголії, сьогодні підписано юридично зобов'язуючий меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" і транзитного газопроводу через територію Монголії "Союз - Схід", - сказав Міллер.

Ціна буде нижчою за ту, яку "Газпром" отримував від європейських споживачів до вторгнення в Україну.

Питання до меморандуму

Як зазначає Bloomberg, Пекін поки не підтвердив подробиці заяви Міллера. Китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", повідомляючи про двосторонні зустрічі, не згадувало конкретно про трубопровід, хоча і повідомляло, що дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю, зокрема у сфері енергетики.

Обговорення цього мегапроєкту перебували в глухому куті вже кілька років. Тоді як Росія прагнула прискорити його реалізацію, щоб компенсувати зниження поставок до Європи після вторгнення в Україну, а Європейський Союз розглядає можливість повної заборони поставок до кінця 2027 року, Китай поводиться набагато обережніше. Зростання попиту на газ сповільнюється, і Пекін побоюється надмірної залежності від одного постачальника.

Забезпечення хоч якогось прогресу в проєкті - це дипломатичний успіх Володимира Путіна і потужний сигнал про міцні зв'язки з Китаєм, які розвиваються з 2022 року, в той час як Росія бореться з наслідками західних санкцій. Засідання Шанхайської організації співробітництва збіглося з тим, що адміністрація Трампа посилює свою риторику і запроваджує каральні мита проти країн по всьому світу.

Однак коментарі Міллера залишають без відповіді кілька запитань. Крім незавершених цінових переговорів, незрозуміло, чи зможе Китай купувати гнучкі обсяги трубопроводу або йому доведеться викуповувати всю його потужність. Крім того, не було названо терміни будівництва і початку поставок. Фінансові подробиці також поки що не розкриваються.

"Проєкт будівництва "Сили Сибіру-2" і газопроводу "Союз-Схід", транзитної ділянки через Монголію, а також газотранспортних потужностей у Китаї стане найбільшим, наймасштабнішим і капіталомістким газовим проєктом у світі", - сказав Міллер.

Інші маршрути

Міллер також повідомив, що "Газпром" погодився збільшити поставки до Китаю за наявним маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 млрд кубометрів на рік. Поточна потужність газопроводу становить 38 млрд кубометрів на рік.

Обсяги поставок майбутнім далекосхідним трубопроводом до Китаю, запуск якого заплановано на 2027 рік, також перевищать спочатку заплановані 10 мільярдів кубометрів на рік.