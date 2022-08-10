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Эксперты ISW назвали причину, по которой Москва не обвинит Киев во взрывах в Крыму

Фото: Москва не обвиняет Киев во взрывах в Крыму, потому что это засвидетельствует бессилие ее ПВО (t_me_chp_crimea)
Автор: Олег Васкив

Россия не обвиняет Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это станет еще одним свидетельством неэффективности ее системы противовоздушной обороны, как уже было с крейсером "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили в ISW.

Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму звучали громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Все подробности инцидента - читайте в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

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