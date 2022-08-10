Эксперты ISW назвали причину, по которой Москва не обвинит Киев во взрывах в Крыму

Россия не обвиняет Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это станет еще одним свидетельством неэффективности ее системы противовоздушной обороны, как уже было с крейсером "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили в ISW.

Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.