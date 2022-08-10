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Експерти ISW назвали причину, через яку Москва не звинуватить Київ у вибухах в Криму

Фото: Москва не звинувачує Київ у вибухах в Криму, бо це засвідчить безсилість її ППО (t_me_chp_crimea)
Автор: Олег Васьків

Росія не звинувачує Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, бо це стане ще одним свідченням неефективності її системи протиповітряної оборони, як вже було з крейсером "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - зазначили в ISW.

Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами). Однак наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Усі подробиці інциденту - читайте в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

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