Експерти ISW назвали причину, через яку Москва не звинуватить Київ у вибухах в Криму

Росія не звинувачує Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, бо це стане ще одним свідченням неефективності її системи протиповітряної оборони, як вже було з крейсером "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - зазначили в ISW.

Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами). Однак наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.