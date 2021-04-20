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Москва обещает "мгновенный и симметричный" ответ на высылку всех российских дипломатов из Чехии

Автор: РБК-Украина

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на заявление Чехии о возможности высылки из страны всех российских дипломатов. Он уверяет, что ответ Москвы будет "мгновенным и симметричным".

Об этом пишет ТАСС.

"Ответ на высылку всех российских дипломатов из Чехии будет мгновенным и симметричным", - сказал он.

Слуцкий также добавил, что если ЕС и НАТО последуют призыву выслать российских дипломатов, это обернется "глубочайшим кризисом отношений" РФ и Запада.

Ранее в Чехии заявили, что в Праге готовы пойти на высылку всех российских дипломатов со страны и начать выстраивать отношения с Москвой "с нуля".

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Как писало РБК-Украина, в ответ МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

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