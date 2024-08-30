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Москва намагається захистити Курську область за допомогою легкої піхоти, - британська розвідка

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 12:07
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Москва намагається захистити Курську область за допомогою легкої піхоти, - британська розвідка Фото: Курська область збирає контрактників для захисту від ЗСУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрація Курської області Росії 24 серпня оголосила про створення добровільного загону БАРС-Курськ. Майбутнім новобранцям обіцяють, що вони будуть служити лише у Курській області Росії за шестимісячним контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, загони БАРС (Бойовий армійський резерв країни) були вперше створені у 2021 році, спочатку вони були призначені для забезпечення міністерства оборони Росії кадрами активних резервістів із високим рівнем готовності та підготовки. З березня 2022 року добровольці можуть приєднатися до загонів БАРС для короткострокової служби, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, підрозділи БАРС в основному є легкими піхотними формуваннями, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. В даний час по всій Росії налічується понад 30 загонів БАРС.

"Створення добровольчого загону БАРС-Курськ майже напевно є відповіддю Росії на українське вторгнення в Курську область Росії, яке розпочалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровільний загін буде створено і зможе підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця. Хоча Росія, ймовірно, намагається нарощувати свої сили в Курську, наразі пріоритет віддається Покровському напрямку на сході України", - зазначають у Міноборони Британії.

Операція ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. У полон захопили близько 600 російських військових.

Сирський також повідомив, що операція ЗСУ у Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

Заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Росія може зробити спробу контрнаступу в Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

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