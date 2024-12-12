Москва хоче контролювати парламент у Молдові, - спецслужби країни

Про це він заявив під час презентації доповіді у парламенті, де висвітлювалися ризики, пов’язані з російським втручанням у внутрішні процеси Молдови.

За словами Мустяци, Росія має намір повторити тактику, яку вже використовувала під час президентських виборів і конституційного референдуму в Молдові у 2024 році. Вона включає:

корупцію у політичних та виборчих процесах;

активну дезінформацію та маніпуляції у ЗМІ;

організацію вуличних протестів і заворушень.

Особливу роль у реалізації цієї стратегії, як він зазначив, відіграє злочинна мережа, пов’язана з Іланом Шором, молдовським олігархом-утікачем, якого пов'язують із тісними зв’язками з Москвою.

Москва, за словами очільника СІБ, прагне встановити контроль над молдовським парламентом, аби впливати на політику країни. Це дозволить Кремлю посилити свою присутність у регіоні та перешкодити євроінтеграції Молдови.

Мустяца наголосив, що молдовські спецслужби працюють над зміцненням національної безпеки, посилюючи контроль за діяльністю організацій, які можуть бути пов’язані з Росією.

Він додав, що також важливо залучити міжнародну підтримку для запобігання втручанню у виборчий процес.

Нагадаємо, що під час президентських виборів цієї осені, у Молдові були зафіксовані численні випадки російського втручання. Наприклад, до країни з РФ безкоштовно привезли громадян для голосування на виборах.