Молдова все ще вразлива до порушень повітряного простору дронами РФ, - голова МО країни

Молдова стикається зі значними викликами, пов’язаними з порушеннями її повітряного простору російськими дронами. Хоча безпосередня військова загроза з боку РФ наразі малоймовірна, ці інциденти створюють небезпеку для громадян та порушують міжнародні норми.

Про це заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю IPN .

"На жаль, Республіка Молдова залишається вразливою до інцидентів, пов’язаних із порушенням повітряного простору. З початку війни в Україні ми мали незліченну кількість подібних інцидентів, які, перш за все, порушують міжнародні правила, але, що найголовніше, піддають ризику громадян Республіки Молдова", - зазначив він.

Міністр пояснив, що подібні інциденти можуть бути як навмисними, так і результатом атак РФ на українську інфраструктуру поблизу кордонів із Молдовою. За його словами, вони будуть повторюватися, поки триває війна Росії проти України.

Він додав, що подібні атаки останнім часом збільшилися.

"Критична інфраструктура (України, - ред.) також розташована поблизу кордону з Республікою Молдова, в тому числі в дельті Дунаю. Тому в цьому регіоні спостерігається підвищена кількість атак.Через це деякі безпілотники, зазнавши перешкод, відхиляються від цілей і досягають сусідніх країн - Молдови, Румунії", - пояснив Носатий.

Окрім цього, він заявив, що Росія продовжує вести гібридну війну, поширюючи дезінформацію та фейкові новини, спрямовані на дестабілізацію Молдови. За його словами, це є її спробою зірвати реформи, спрямовані на зміцнення обороноздатності.

"Це організована Кремлем кампанія проти державної безпеки. Вони у Кремлі хочуть, щоб Республіка Молдова не мала структур оборони та безпеки, залишалася слабкою та неготовою до викликів, щоб не забезпечити найважливіше для громадян - середовище безпеки та миру, яке ми маємо. Усі вони були потрібні в контексті геополітичних змін і напруженості в регіоні, у цьому випадку війни в Україні", - наголосив міністр.

Також він додав, що безпосередня загроза військового вторгнення РФ в Молдову наразі оцінюється як низька.

Нагадаємо, що нещодавно ще один безпілотник впав у Молдові.