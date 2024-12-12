Москва хочет контролировать парламент в Молдове, - спецслужбы страны

Директор Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александру Мустяца предупредил о вероятности масштабного вмешательства России в парламентские выборы страны в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Об этом он заявил во время презентации доклада в парламенте, где освещались риски, связанные с российским вмешательством во внутренние процессы Молдовы.
По словам Мустяцы, Россия намерена повторить тактику, которую уже использовала во время президентских выборов и конституционного референдума в Молдове в 2024 году. Она включает:
Особую роль в реализации этой стратегии, как он отметил, играет преступная сеть, связанная с Иланом Шором, молдавским олигархом-беглецом, которого связывают с тесными связями с Москвой.
Москва, по словам главы СИБ, стремится установить контроль над молдавским парламентом, чтобы влиять на политику страны. Это позволит Кремлю усилить свое присутствие в регионе и помешать евроинтеграции Молдовы.
Мустяца отметил, что молдавские спецслужбы работают над укреплением национальной безопасности, усиливая контроль за деятельностью организаций, которые могут быть связаны с Россией.
Он добавил, что также важно привлечь международную поддержку для предотвращения вмешательства в избирательный процесс.
Напомним, что во время президентских выборов этой осенью, в Молдове были зафиксированы многочисленные случаи российского вмешательства. Например, в страну из РФ бесплатно привезли граждан для голосования на выборах.
Добавим, что кроме гибридных вызовов со стороны Москвы, страна пока остается уязвимой к атакам российских беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.