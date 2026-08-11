"Москва готується до ескалації": Зеленський підтвердив нові удари балістикою КНДР

Глава держави підтвердив, що вночі 11 серпня російські загарбники скерували на Запоріжжя балістичні ракети КНДР.

Окрім того, ворог застосував "Циркони" та КАБи. Згідно з останніми даними, внаслідок масованої атаки загинули шестеро мирних мешканців міста. Ще 19 цивільних постраждали.

"Жорстока атака, прорахована так, щоб завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі", - наголосив Зеленський.

За словами президента, останні рішення та дії Росії свідчать лише про те, що її не цікавить завершення війни.

"Кожен крок Росії - нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати", - попередив Зеленський.

На цьому тлі він закликав союзників посилити санкційний тиск саме на ті підприємства, які живлять російську воєнну машину.

Окрім того, глава держави вкотре попросив партнерів підтримати українську ППО, щоб зберегти якомога більше життів.