"Москва готовится к эскалации": Зеленский подтвердил новые удары баллистикой КНДР

Россия начала все активнее применять северокорейскую баллистику во время своих атак на Украину.
Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Глава государства подтвердил, что ночью 11 августа российские захватчики направили на Запорожье баллистические ракеты КНДР.
Кроме того, враг применил "Цирконы" и КАБы. Согласно последним данным, в результате массированной атаки погибли шесть мирных жителей города. Еще 19 гражданских пострадали.
"Жестокая атака, просчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, последние решения и действия России говорят лишь о том, что ее не интересует завершение войны.
"Каждый шаг России - наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации - все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И реагировать миру нужно сейчас, не ждать", - предупредил Зеленский.
На этом фоне он призвал союзников усилить санкционное давление именно на те предприятия, которые питают российскую военную машину.
Кроме того, глава государства в очередной раз попросил партнеров поддержать украинскую ПВО, чтобы сохранить как можно больше жизней.
10 августа Зеленский сообщил, что Северная Корея предоставила РФ новую партию собственных баллистических ракет.
По словам президента, военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает стремительно усиливаться. Глава государства напомнил, что это проблема не только для Украины, но и для всего мира.
Более того, стало известно, что Россия планирует привлечь в собственную армию 50 тысяч солдат Северной Кореи.
Как объяснил Зеленский, у КНДР есть собственный интерес в российско-украинской войне.