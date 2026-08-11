"Москва готовится к эскалации": Зеленский подтвердил новые удары баллистикой КНДР

Глава государства подтвердил, что ночью 11 августа российские захватчики направили на Запорожье баллистические ракеты КНДР.

Кроме того, враг применил "Цирконы" и КАБы. Согласно последним данным, в результате массированной атаки погибли шесть мирных жителей города. Еще 19 гражданских пострадали.

"Жестокая атака, просчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, последние решения и действия России говорят лишь о том, что ее не интересует завершение войны.

"Каждый шаг России - наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации - все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И реагировать миру нужно сейчас, не ждать", - предупредил Зеленский.

На этом фоне он призвал союзников усилить санкционное давление именно на те предприятия, которые питают российскую военную машину.

Кроме того, глава государства в очередной раз попросил партнеров поддержать украинскую ПВО, чтобы сохранить как можно больше жизней.