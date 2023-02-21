Столтенберг про промову Путіна: ясно дав зрозуміти, що готується до нової війни

Саме Москва являється агресором, який майже рік тому здійснив напад на територію України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

За його словами, у початку загарбницької війни винен лише російський диктатор Володимир Путін.

"Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну... Як сьогодні Путін ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та всього світу", - сказав Столтенберг.

Він також зауважив, що звинувачення Путіна в тому, що Захід намагається знищити Росію - не логічні. Адже саме Москва є агресором в Україні, куди вона здійснила вторгнення майже рік тому.

Послання Путіна