Столтенберг о речи Путина: ясно дал понять, что готовится к новой войне
Именно Москва является агрессором, почти год назад совершившим нападение на территорию Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, в начале захватнической войны виноват только российский диктатор Владимир Путин.
"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну... Как сегодня Путин ясно дал понять, он готовится к новой войне... Путин не должен победить... Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира", - сказал Столтенберг .
Он также отметил, что обвинения Путина в том, что Запад пытается уничтожить Россию - не логичны. Ведь именно Москва является агрессором в Украине, куда она совершила вторжение почти год назад.
Послание Путина
Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием в Федеральное собрание. Его речь продолжалась дольше, чем анонсировали в Кремле, но единственной фактической новостью из-за абсурда Путина было то, что он объявил о приостановлении участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
В частности, речь идет о двустороннем договоре между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
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