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Москва дала указание не обострять ситуацию в ТКГ перед нормандской встречей, - Гармаш

Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 25 января, прошло заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Как считает представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш, Москва дала указание не обострять ситуацию перед встречей нормандских советников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"На удивление спокойно прошло сегодня заседание политической подгруппы ТКГ. Очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверняка, это связано с завтрашней встречей внешнеполитических советников Н-4 ("нормандской четверки", - ред.)", - отметил он.

При этом Гармаш отметил, что не видит предпосылок для того, чтобы завтрашняя встреча в Париже будет конструктивной.

Напомним, встреча политических советников "нормандской четверки" состоится в среду, 26 января, переговоры пройдут в Париже.

Глава Офиса президента и представитель Украины на переговорах Андрей Ермак назвал ее очень мощным сигналом.

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