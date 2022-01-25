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Москва дала вказівку не загострювати ситуацію в ТКГ перед нормандською зустріччю, - Гармаш

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 25 січня, пройшло засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі. Як вважає представник окупованого Донецька в українській делегації Сергій Гармаш, Москва дала вказівку не загострювати ситуацію перед зустріччю нормандських радників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Напрочуд спокійно пройшло сьогодні засідання політичної підгрупи ТКГ. Очевидно, що Москва дала вказівку не загострювати ситуацію. Напевно, це пов'язано із завтрашньою зустріччю зовнішньополітичних радників Н-4 ("нормандської четвірки", - ред.)", - зазначив він.

При цьому Гармаш зазначив, що не бачить передумов для того, щоб завтрашня зустріч в Парижі буде конструктивною.

Нагадавши, зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться в середу, 26 січня, переговори пройдуть в Парижі.

Глава Офісу президента і представник України на переговорах Андрій Єрмак назвав її дуже потужним сигналом.

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