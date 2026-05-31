Москва будує свій аналог Starlink: "Флеш" оцінив реальність загрози

За оцінкою фахівця, Москва добре розуміє важливість швидкісної передачі даних через низькоорбітальні супутники, тож активний розвиток такої системи - питання лише часу.

Поточний стан проєкту виглядає так: 16 апаратів "Рассвет" уже на орбіті, але для стабільного зв'язку знадобиться щонайменше 200-250 супутників.

У планах - запуск 300, а згодом ще 700 апаратів. Реальні терміни й цифри, наголошує Флеш, постійно змінюються.

Чи небезпечні супутники зараз

Теоретично - так, але обмежено. Один супутник проходить над територією України приблизно раз на добу й здатний забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6-10 хвилин.

Гіпотетично ворог міг би встановити супутникові термінали на "Шахедах" і спланувати атаку саме під час прольоту, проте з організаційного боку це надто складно.

Флеш наголошує, що поки на орбіті не буде достатньої кількості апаратів для стабільного зв'язку, повноцінне військове застосування "Рассвета" неможливе. Якщо ж воно почнеться, це зафіксують за трафіком із супутників, даними розвідки або трофеями.

Чому Україна не б'є по проєкту

Флеш пояснює, що проєкт наразі не має ознак і фактів військового використання, тому контрзаходів до нього не вдаються.

Він окремо відкидає ідею ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур - називає це "маячнею".