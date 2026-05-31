Москва будує свій аналог Starlink: "Флеш" оцінив реальність загрози

Росія розгортає власну супутникову систему швидкісного інтернету на низькій орбіті - аналог Starlink під назвою "Бюро 1440". Перші 16 супутників "Рассвет" уже на орбіті й працюють у тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спеціаліста з радіоелектронної боротьби Сергія "Флеша" Бескрестнова.
За оцінкою фахівця, Москва добре розуміє важливість швидкісної передачі даних через низькоорбітальні супутники, тож активний розвиток такої системи - питання лише часу.
Поточний стан проєкту виглядає так: 16 апаратів "Рассвет" уже на орбіті, але для стабільного зв'язку знадобиться щонайменше 200-250 супутників.
У планах - запуск 300, а згодом ще 700 апаратів. Реальні терміни й цифри, наголошує Флеш, постійно змінюються.
Теоретично - так, але обмежено. Один супутник проходить над територією України приблизно раз на добу й здатний забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6-10 хвилин.
Гіпотетично ворог міг би встановити супутникові термінали на "Шахедах" і спланувати атаку саме під час прольоту, проте з організаційного боку це надто складно.
Флеш наголошує, що поки на орбіті не буде достатньої кількості апаратів для стабільного зв'язку, повноцінне військове застосування "Рассвета" неможливе. Якщо ж воно почнеться, це зафіксують за трафіком із супутників, даними розвідки або трофеями.
Флеш пояснює, що проєкт наразі не має ознак і фактів військового використання, тому контрзаходів до нього не вдаються.
Він окремо відкидає ідею ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур - називає це "маячнею".
Нагадаємо, ще раніше з'являлися повідомлення, що Росія намагається створити власний аналог Starlink, але через технічні проблеми та відсутність необхідної супутникової інфраструктури не змогла забезпечити ефективну альтернативу - саме тому ворог активно використовує контрабандні термінали Starlink через треті країни.
У січні 2026 року Євросоюз почав запускати власну мережу IRIS2 вартістю 10,6 млрд євро, яка має стати альтернативою Starlink і зменшити залежність Європи від США.