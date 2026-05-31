UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Москва будує свій аналог Starlink: "Флеш" оцінив реальність загрози

18:17 31.05.2026 Нд
2 хв
16 апаратів уже на орбіті, і кожен може ставати у пригоді ворогу
aimg Валерія Абабіна
Фото: Росія розгортає власну супутникову систему (@serhii_flash)

Росія розгортає власну супутникову систему швидкісного інтернету на низькій орбіті - аналог Starlink під назвою "Бюро 1440". Перші 16 супутників "Рассвет" уже на орбіті й працюють у тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спеціаліста з радіоелектронної боротьби Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Читайте також: На "Шахедах" з'явилися РЕБ: у Міноборони розповіли, що задумала Росія

За оцінкою фахівця, Москва добре розуміє важливість швидкісної передачі даних через низькоорбітальні супутники, тож активний розвиток такої системи - питання лише часу.

Поточний стан проєкту виглядає так: 16 апаратів "Рассвет" уже на орбіті, але для стабільного зв'язку знадобиться щонайменше 200-250 супутників.

У планах - запуск 300, а згодом ще 700 апаратів. Реальні терміни й цифри, наголошує Флеш, постійно змінюються.

Фото: (@serhii_flash)

Чи небезпечні супутники зараз

Теоретично - так, але обмежено. Один супутник проходить над територією України приблизно раз на добу й здатний забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6-10 хвилин.

Гіпотетично ворог міг би встановити супутникові термінали на "Шахедах" і спланувати атаку саме під час прольоту, проте з організаційного боку це надто складно.

Флеш наголошує, що поки на орбіті не буде достатньої кількості апаратів для стабільного зв'язку, повноцінне військове застосування "Рассвета" неможливе. Якщо ж воно почнеться, це зафіксують за трафіком із супутників, даними розвідки або трофеями.

Чому Україна не б'є по проєкту

Флеш пояснює, що проєкт наразі не має ознак і фактів військового використання, тому контрзаходів до нього не вдаються.

Він окремо відкидає ідею ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур - називає це "маячнею".

Нагадаємо, ще раніше з'являлися повідомлення, що Росія намагається створити власний аналог Starlink, але через технічні проблеми та відсутність необхідної супутникової інфраструктури не змогла забезпечити ефективну альтернативу - саме тому ворог активно використовує контрабандні термінали Starlink через треті країни.

У січні 2026 року Євросоюз почав запускати власну мережу IRIS2 вартістю 10,6 млрд євро, яка має стати альтернативою Starlink і зменшити залежність Європи від США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяРоскосмосВійна в Україні