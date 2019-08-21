Московский суд оставил украинских моряков под стражей

Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов украинских моряков, продлив им срок содержания до октября. Об этом сообщил адвокат Николая Полозова в Facebook.

Сообщается, что украинские моряки Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий останутся под стражей до 24 октября. Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - до 26 октября.

"Также как и в предыдущих судебных заседаниях, суд, по ходатайству прокурора, определил провести заседание в закрытом режиме. Постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения", - сообщил Полозов.

Напомним, 16 августа Московский городской суд отклонил апелляцию об освобождении еще шестерых украинских моряков - Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были захвачены Россией вблизи Керченского пролива. Они пробудут под стражей до конца октября.