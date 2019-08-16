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В России оставили под арестом шестерых украинских моряков

Новости » Политика    16.08.2019 - 17:06
В России оставили под арестом шестерых украинских моряков
Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com/bankomet)

Судью устроила позиция следователя и прокурора

Московский городской суд оставил под арестом украинских моряков после рассмотрения апелляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова.

В пятницу, 16 августа апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы в отношении шести военнопленных украинских моряков.

В частности, адвокаты требовали освобождения Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко.

"Позиция следователя и прокурора была следующей: "основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали", - сообщил Полозов.

По его словам, такая позиция полностью удовлетворила судью, которая оставила постановление без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль анонсировала новый уровень борьбы за военнопленных украинских моряков. По ее словам, Украина будет привлекать всех своих партнеров для давления на Россию.

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