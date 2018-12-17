Епифаний назвал количество приходов Православной церкви Украины

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний намерен в течение двух месяцев после томоса сформировать церковные органы

На сегодняшний день автокефальная Православная церковь Украины насчитывает около 7 тысяч приходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля новой церкви Епифания (Думенко) ТСН.

Он, в частности, отметил, что организационные вопросы Православной церкви Украины решат в течение двух месяцев после получения томоса. В том числе за этот срок планируется сформировать органы управления.

"Примерно сейчас церковь насчитывает примерно 7 тысяч православных приходов в Украине. После нашего объединения мы стали больше", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что церковь не будет принимать весомые решения до получения томоса.

"Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все органы, которые будут управлять и брать участие в развитии этой церкви", - отметил он.

Также он назвал кафедральный собор Православной церкви Украины.

"Действующим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет в дальнейшем совершать свое служение патриарх Филарет", - сказал Епифаний.