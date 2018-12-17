ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Московський патріархат зібрався на позачерговий синод через Собор

Новини » Політика    17.12.2018 - 11:34
Московський патріархат зібрався на позачерговий синод через Собор
Фото: синод УПЦ Московського патріархату (news.church.ua)

Синод розгляне питання, пов'язані з "новими викликами" перед УПЦ МП

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату зібралася на позачерговий синод після Об'єднавчого собору українських церков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Повідомляється, що в резиденції митрополита Онуфрія в Києво-Печерській лаврі почався позачерговий синод з участю митрополитів Одеського та Ізраїльського Агафангела, Сімферопольського і Кримського Лазаря, Хустського і Виноградівського Марка, Донецького і Маріупольського Іларіона та інших ієрархів.

"Під час роботи засідання Священного Синоду УПЦ будуть розглянуті питання, пов'язані з викликами, які стоять зараз перед Українською православною церквою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) заявив, що митрополит Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору буде ієрархом тільки Російської православної церкви.

Відзначимо, за підсумками Собору 15 грудня у Софії Київській Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України, який передали Епіфанію.

 

Парубій запросив патріарха Варфоломія виступити у Раді Епіфаній підтвердив готовність прийняти ієрархів УПЦ МП до нової церкви
Новини України церковьУПЦ МПОб'єднавчий собор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся