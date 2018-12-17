Московський патріархат зібрався на позачерговий синод через Собор

Фото: синод УПЦ Московського патріархату (news.church.ua)

Синод розгляне питання, пов'язані з "новими викликами" перед УПЦ МП

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату зібралася на позачерговий синод після Об'єднавчого собору українських церков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Повідомляється, що в резиденції митрополита Онуфрія в Києво-Печерській лаврі почався позачерговий синод з участю митрополитів Одеського та Ізраїльського Агафангела, Сімферопольського і Кримського Лазаря, Хустського і Виноградівського Марка, Донецького і Маріупольського Іларіона та інших ієрархів.

"Під час роботи засідання Священного Синоду УПЦ будуть розглянуті питання, пов'язані з викликами, які стоять зараз перед Українською православною церквою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) заявив, що митрополит Онуфрій після Об'єднавчого собору з канонічної точки зору буде ієрархом тільки Російської православної церкви.

Відзначимо, за підсумками Собору 15 грудня у Софії Київській Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України, який передали Епіфанію.