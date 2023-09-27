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У Московській області почалась масштабна пожежа неподалік від військового аеродрому

Фото: у Московській області почалась масштабна пожежа неподалік від військового аеродрому (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа сталась неподалік від військового аеродрому у Московській області в ніч на середу, 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними росЗМІ, пожежа почалась у підмосковному місті Щелково. Там знаходиться військовий аеродром "Чкаловський", де нещодавно невідомі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Як повідомляють місцеві, велий стовб диму було видно у промзоні поруч з аеропортом. Офіційної інформації щодо постраждалих та причин пожежі наразі немає. Однак місцеві жителі повідомляють, що перед тим як почалась пожежа було чути звуки, схожі на вибухи.

Фото: карта (скріншот)

 

Фото: пожежа у  у підмосковному місті Щелково (росЗМІ)

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили 20 вересня про падіння бомбардувальника Су-34 під Воронежем.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість диверсій у Росії різко зросла у травні. Усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% із них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця.

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