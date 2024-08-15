У Московській області масштабно горить завод: що відомо про надзвичайну ситуацію

За попередніми даними, пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського в підмосковних Люберцях. Вона поширилася на площу у дві тисячі квадратних метрів і ще не локалізована.

"У будівлі на вулиці 65 років Перемоги загорілося приміщення в компанії "Структура Арт", яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів", - зазначають у повідомленні за інформацією російських ЗМІ.

Наразі причини загоряння не повідомляють.