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У Московській області масштабно горить завод: що відомо про надзвичайну ситуацію

Фото: у Московській області масштабно горить завод (ілюстративне фото t.me mchs_official)
Автор: Ярослава Борзова

У Московській області, на заводі ім. Ухтомського сталась масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на більш ніж 2 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Astra.

За попередніми даними, пожежа виникла на території заводу імені Ухтомського в підмосковних Люберцях. Вона поширилася на площу у дві тисячі квадратних метрів і ще не локалізована.

"У будівлі на вулиці 65 років Перемоги загорілося приміщення в компанії "Структура Арт", яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів", - зазначають у повідомленні за інформацією російських ЗМІ.

Наразі причини загоряння не повідомляють.

Пожежі на підприємствах у РФ

Нагадаємо, що минулого місяця у російському місті Кіровськ (Мурманська область) сталася пожежа на хімічному підприємстві.

Також у місті Фрязіно Московської області РФ раніше сталась сильна пожежа в Науково-дослідному інституті "Платан".

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