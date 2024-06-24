У Підмосков'ї сталася сильна пожежа у Науково-дослідному інституті (відео)
У місті Фрязіно Московської області РФ у понеділок, 24 червня, сталася сильна пожежа в Науково-дослідному інституті "Платан". У палаючій будівлі заблоковані люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
На відео видно, як кілька поверхів будівлі охопив вогонь, з вікон валить густий чорний дим.
Російські Telegram-канали повідомляють, що за попередньою інформацією, пожежа почалася на п'ятому-шостому поверхах, у кабінетах корпусу планування та проектування.
На восьмому поверсі будівлі заблоковано дев'ятьох людей, які висовуються у вікна і просять про допомогу. Співробітники МНС проводять евакуацію з палаючої будівлі, про постраждалих наразі не повідомляли.
Зазначимо, "Платан" - це підприємство радіоелектронної оборонної промисловості. Як пишуть у мережі, компанія займається розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів.
Пожежі у Москві
Нагадаємо, нещодавно у Москві сталася пожежа в будівлі дослідно-конструкторського бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Через сильний вогонь обвалилося покрівля.
У середині квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард". Він входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".
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