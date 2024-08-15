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В Московской области масштабно горит завод: что известно о чрезвычайной ситуации

Фото: в Московской области масштабно горит завод (иллюстративное фото t.me
Автор: Ярослава Борзова

В столичной области, на заводе им. Ухтомского произошел масштабный пожар. Огонь распространился на более 2 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал Astra.

По предварительным данным, пожар возник на территории завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Она распространилась на площадь в две тысячи квадратных метров и еще не локализована.

"В здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании "Структура Арт", производящей декорации для всевозможных мероприятий и форумов", - отмечают в сообщении по информации российских СМИ.

Пока причины возгорания не сообщают.

Пожары на предприятиях в РФ

Напомним, что в прошлом месяце в российском городе Кировск (Мурманская область) произошел пожар на химическом предприятии.

Также в городе Фрязино Московской области РФ ранее произошел сильный пожар в Научно-исследовательском институте "Платан".

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