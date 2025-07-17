У Московській області було чути звуки вибухів: в одному із сіл перебої зі світлом

За даними SHOT, вибухи було чути в районі сіл Литкине і Бакеєве міського округу Солнєчногорськ.

Крім того, гучні звуки вибухів було чути в районі Зеленограда. Місцеві жителі бачили в небі яскраві спалахи.

Також стверджується, що в селі Алабушево нібито виникли перебої зі світлом.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін звітує, що сили ППО нібито збили два невідомі дрони, які летіли на Москву. Після цього він написав про ще один.

"ППО Міноборони знищено ще один безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - пише він.

Тим часом пабліки пишуть, що в Московському аеропорту "Внуково" оголошено режим "Ковер". У зв'язку з цим рейси на виліт і приліт тимчасово скасовано.