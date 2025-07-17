В Московской области были слышны звуки взрывов: в одном из сел перебои со светом

По данным SHOT, взрывы было слышно в районе деревень Лыткино и Бакеево городского округа Солнечногорск.

Кроме того, громкие звуки взрывов были слышны в районе Зеленограда. Местные жители видели в небе яркие вспышки.

Также утверждается, что в селе Алабушево якобы возникли перебои со светом.

Тем времени мэр Москвы Сергей Собянин отчитывается, что силы ПВО якобы сбили два неизвестных дрона, которые летели на Москву. После этого он написал про еще один.

"ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - пишет он.

Тем времен паблики пишут, что в Московском аэропорту "Внуково" объявлен режим "Ковер". В связи с этим рейсы на вылет и прилет временно отменены.