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Авіакомпанії РФ втратили понад 250 млн доларів через хаос в аеропортах, - ЗМІ

Понеділок 07 липня 2025 16:49
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Авіакомпанії РФ втратили понад 250 млн доларів через хаос в аеропортах, - ЗМІ Ілюстративне фото: російські авіакомпанії втратили сотні мільйонів доларів через скасування рейсів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії 5-6 липня стався масштабний збій у трьох найбільших аеропортах. Унаслідок цього авіакомпанії могли втратити понад 250 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" і "Медузу".

За інформацією "Коммерсанта", 5-6 липня в аеропортах Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород) було скасовано понад 250 рейсів, затримано - понад 270.

У результаті такого хаосу тільки в першу добу авіакомпанії втратили близько 4-6 млрд рублів (50-76 млн доларів).

При цьому всього за вихідні авіакомпанії могли втратити близько 20 млрд рублів (понад 250 млн доларів).

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 7 липня, звільнив міністра транспорту Романа Старовойта. Він обіймав цю посаду з травня 2024 року.

Колапс у російських аеропортах

Нагадаємо, 5-6 липня в російських аеропортах скасували сотні авіарейсів.

Станом на вечір 6 липня було відомо, що загалом скасовано приблизно 287 рейсів.

На цьому тлі мер Москви Сергій Собянін скаржився, що в напрямку російської столиці летіли дрони і їх "збивала" протиповітряна оборона.

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