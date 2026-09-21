Московський НПЗ "ліг" після атаки дронів, нафтопереробка повністю зупинена, - Reuters

Атака українських дронів 20 вересня зупинила роботу Московського нафтопереробного заводу, що належить "Газпром нафта". Після удару на підприємстві загорілися дві установки первинної дистиляції нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними трьох джерел Reuters у нафтовій галузі, дрони впали на територію НПЗ, після чого пожежі спалахнули на обох установках первинної переробки.

Співрозмовники агентства повідомили, що для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів.

Які установки пошкоджені

Йдеться про дві основні установки первинної переробки нафти. Разом вони забезпечують усю потужність цього напрямку роботи Московського НПЗ.

Установка AVT-6 здатна переробляти 21 400 метричних тонн нафти на добу. Це близько 53% загальної потужності заводу.

Ще 18 800 тонн на добу припадає на комбіновану установку переробки нафти EURO+. Вона забезпечує решту 47%.

Тобто після пошкодження обох установок Московський НПЗ фактично втратив можливість здійснювати первинну переробку нафти.

На наслідки атаки також вказує ситуація з реалізацією продукції. За даними джерел Reuters, пальне Московського НПЗ не виставлялося на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з 21 вересня.

Скільки нафти переробляв завод

Московський НПЗ є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. За даними джерел Reuters, у 2024 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти. Це близько 230 тисяч барелів на добу.

За цей же рік підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Тепер робота заводу залежатиме від того, наскільки серйозними виявилися пошкодження установок. За оцінкою джерел Reuters, на їхнє відновлення та повернення підприємства до роботи може знадобитися кілька тижнів.