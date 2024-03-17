UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У московських аеропортах після нічних вибухів ввели обмеження на польоти

Фото: у московських аеропортах ввели обмеження на польоти (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Московські аеропорти 17 березня ввели обмеження на польоти. Цьому передували нічні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне видання ТАСС.

Пропагандисти з посилання на "Росавіацію" пишуть, зо обмеження ввели у аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Обмеження запрацювали о 9:39 за московським часом, тобто о 8:39 за Києвом.

Повідомляється, що обмежили як вильоти, так і посадки літаків.

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у Росії було неспокійно. Вибухи чули у щонайменше семи регіонах РФ, зокрема у Підмосков'ї.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито у районі аеропорту "Домодєдово" було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю. У мережі також публікували відео, де чути вибухи. Росіяни у соцмережах писали, що нібито уламки дронів впали на склад магазину біля "Домодєдово".

Також цієї ночі гучно було у Бєлгородській, Брянській, Калузькій, Ярославській областях РФ. А на Кубані горів нафтопереробний завод.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваАеропорт