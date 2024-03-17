У московських аеропортах після нічних вибухів ввели обмеження на польоти

Пропагандисти з посилання на "Росавіацію" пишуть, зо обмеження ввели у аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Обмеження запрацювали о 9:39 за московським часом, тобто о 8:39 за Києвом.

Повідомляється, що обмежили як вильоти, так і посадки літаків.

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у Росії було неспокійно. Вибухи чули у щонайменше семи регіонах РФ, зокрема у Підмосков'ї.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито у районі аеропорту "Домодєдово" було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю. У мережі також публікували відео, де чути вибухи. Росіяни у соцмережах писали, що нібито уламки дронів впали на склад магазину біля "Домодєдово".

Також цієї ночі гучно було у Бєлгородській, Брянській, Калузькій, Ярославській областях РФ. А на Кубані горів нафтопереробний завод.