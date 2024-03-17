Росію атакували безпілотники: відомо про сім регіонів

Про це повідомляє РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза, Telegram-канал губернатора Калузької області Владислава Шапші, Telegram-канал губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна, Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва, Telegram-канал губернатора Ярославської області Михайла Євраєва, Telegram-канал Міноборони РФ.

У Бєлгородській області пролітали чотири дрони. За словами губернатора В'ячеслава Гладкого, пошкоджено лінію електропередач і газопостачання.

"У Бєлгородському районі атака за допомогою чотирьох безпілотників, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Жовтневе. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть перепідключення абонентів", - заявив Гладков.

У Брянській області сили ППО нібито збили ракету С-200.

"Зроблено спробу здійснити атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Повітряна мета знищена над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає", - заявив Богомаз.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про, нібито, знищення одного безпілотника.

"Сьогодні вранці на околиці Калуги силами ППО було знищено БПЛА. Жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група", - заявив Шапша.

У Краснодарському краї рятувальники заявили про "збиття" кількох безпілотників. Внаслідок падіння одного з них сталася пожежа на НПЗ. Міноборони повідомляє про 17 "збитих" дронів.

Губернатор області Веніамін Кондратьєв коментарів не давав.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про, нібито, збиття дронів на підльотах до Москви. Два дрони "збили" у Домодєдово.

"Сьогодні силами ППО Міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву", - заявив Собянін.

По одному безпілотнику "збили" у Раменському та Ступінському міських округах.

"Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву", - написав Собянін.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито збиття дрона на підльоті до Кам'янська.

"Підрозділи ППО успішно відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Наслідки на землі уточнюються", - повідомив Голубєв.

Оновлено 06:12:

В Ярославській області було, нібито, збито 4 безпілотники. Про це написав губернатор області Михайло Євраєв.

"У Ярославській області відбито атаку чотирьох безпілотних літальних апаратів. На місці їх падіння руйнувань і постраждалих немає", - написав Євраєв.

Загалом, за словами Міноборони РФ, нібито збито 35 безпілотників.

"Дежурними засобами ППО 35 безпілотників перехоплено та знищено", - написали в Міноборони РФ.

Атака безпілотників у Росії

Раніше ми повідомляли, що безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ. В результаті виникла пожежа.

На день раніше безпілотники нібито збивали в Курську. Жителі міста чули вибухи, влада заявила про нібито роботу ППО.

Рано вранці 13 березня безпілотники атакували нафтозавод у Рязані. Виникла пожежа.