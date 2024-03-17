RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В московских аэропортах после ночных взрывов ввели ограничения на полеты

Фото: в московских аэропортах ввели ограничения на полеты (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Московские аэропорты 17 марта ввели ограничения на полеты. Этому предшествовали ночные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

Пропагандисты со ссылкой на "Росавиацию" пишут, что ограничения ввели в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Ограничения заработали в 9:39 по московскому времени, то есть в 8:39 по Киеву.

Сообщается, что ограничили вылеты и посадки самолетов.

Ночные взрывы в России

Этой ночью в России было неспокойно. Взрывы слышали в не менее семи регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в районе аэропорта "Домодедово" были сбиты два беспилотника, которые, по его словам, летели на российскую столицу. В сети также публиковали видео, где слышны взрывы. Россияне в соцсетях писали, что якобы обломки дронов упали на склад магазина возле "Домодедово".

Также этой ночью громко было в Белгородской, Брянской, Калужской, Ярославской областях РФ. А на Кубани горел нефтеперерабатывающий завод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваАэропорт