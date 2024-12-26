Московські аеропорти обмежили роботу через повітряну загрозу

Вибухи в Росії

У Волгоградській області вночі 26 грудня заявили про атаку дронів. За словами російської влади, уламки безпілотника нібито впали на підприємство. У мережі наголошують, що у тому районі знаходиться нафтопереробний завод.

Також російські ЗМІ повідомили, що у Брянській області дрони атакували нафтопереробну станцію.

Крім того, у ЗСУ підтвердили нещодавню атаку на підприємство у Ростовській області. Повітряні сили ЗСУ завдали удару по заводу, де виробляють паливо для балістичних ракет.

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