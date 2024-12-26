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Московские аэропорты ограничили работу из-за воздушной угрозы

Фото: аэродромы Москвы закрыли из-за воздушной угрозы (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

В ряде российских аэропортов ввели ограничения в четверг, 26 декабря. В основном закрыли московские аэропорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Росавиация" сообщила, что временные ограничения ввели в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский", а также в аэропорту Калуги.

Указанные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Российские СМИ пишут о воздушной угрозе. Также в сети отмечают, что в аэропортах якобы ввели план "Ковер" из-за угрозы дронов.

Добавим, что план "Ковер" объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства РФ.

скриншот flightradar24.com

 

Взрывы в России

В Волгоградской области ночью 26 декабря заявили об атаке дронов. По словам российских властей, обломки беспилотника якобы упали на предприятие. В сети отмечают, что в том районе находится нефтеперерабатывающий завод.

Также российские СМИ сообщили, что в Брянской области дроны атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

Кроме того, в ВСУ подтвердили недавнюю атаку на предприятие в Ростовской области. Воздушные силы ВСУ нанесли удар по заводу, где производят топливо для баллистических ракет.

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