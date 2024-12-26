Московские аэропорты ограничили работу из-за воздушной угрозы

Взрывы в России

В Волгоградской области ночью 26 декабря заявили об атаке дронов. По словам российских властей, обломки беспилотника якобы упали на предприятие. В сети отмечают, что в том районе находится нефтеперерабатывающий завод.

Также российские СМИ сообщили, что в Брянской области дроны атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

Кроме того, в ВСУ подтвердили недавнюю атаку на предприятие в Ростовской области. Воздушные силы ВСУ нанесли удар по заводу, где производят топливо для баллистических ракет.

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