Москітна атака. Хто стоїть за підривом пейджерів у Лівані і чи буде відповідь від "Хезболли"

Нагадаємо, з жовтня 2023 року "Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю. Водночас Ізраїль спорадично відповідає точковими ліквідаціями лідерів угруповання та знищенням ракетних пускових установок.

