Москитная атака. Кто стоит за подрывом пейджеров в Ливане и будет ли ответ от "Хезболлы"

Напомним, с октября 2023 года "Хезболла" регулярно обстреливает север Израиля . В то же время, Израиль спорадически отвечает точечными ликвидациями лидеров группировки и уничтожением ракетных пусковых установок.

При написании материала использовались публичные заявления "Хезболла", израильских, иранских политиков, публикации The New York Times, The Stack, Al-Monitor, Reuters, Haaretz и Times of Israel.