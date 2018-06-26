Україна вимагає в омбудсмена РФ звернутися до Путіна з проханням помилувати Сенцова

Віце-спікер ВР Геращенко заявила, що стан здоров'я Олега Сенцова критичний

Уповноважений з прав людини у Російській Федерації (РФ) Тетяна Москалькова має звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати українського політв'язня Олега Сенцова. Про це у Facebook заявила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

Вона прокоментувала відповідь Кремля щодо того, що Росія не може помилувати Сенцова на прохання генсека Ради Європи Турбйорна Янгланда, "бо це не передбачено законодавством".

"Тобто, Савченко на прохання родичів вбитих журналістів можна було помилувати, а Олега ні! Вимагаємо від Москалькової в такому випадку звернутися до Путіна з проханням негайно помилувати Олега, стан якого критичний", - наголосила Геращенко.

Також вона зазначила, що Москалькова має надати чесну інформацію про стан здоров'я Сенцова, "а не ті взаємовиключні сентенції про голодує/не голодує/набрав кг/отримує вітаміни, які видає в ці дні".

"Людмила Денісова має тривожну інформацію, з якої можна зробити висновок, що Олега можуть годувати примусово", - зазначила Геращенко.

Віце-спікер парламенту додала, що тема заручників і політв'язнів буде дуже жорстко звучати в четвер у Страсбурзі, на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Українська делегація готується.

В Київ прибула російська омбудсвумен Т. Москалькова, якій ,як виключення, зняли заборону на в‘ізд ( внесена в чорні... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що якщо вона не може потрапити до українських політв'язнів в Російській Федераці, то і російський омбудсмен Тетяна Москалькова не зможе потрапити до ув'язнених в Україні.