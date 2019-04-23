Москаль подал в отставку

Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА
Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Москаля.
Москаль подал заявление по собственному желанию.
Также РБК-Украина писало, что 14 апреля Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.
До этого экс-председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко подал иск в Кассационный административный суд Верховный суд на президента Петра Порошенко о признании противоправным и отмене указа об увольнении.
Напомним, Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Президент отметил, что в отношении Головко возникли серьезные претензии у детективов НАБУ.