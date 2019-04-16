Экс-глава Полтавской ОГА подал в суд на Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Рассматривать иск будет Кассационный админсуд в составе Верховного суда

Экс-председатель Полтавской областной госадминистрации Валерий Головко 15 апреля подал иск в Кассационный административный суд Верховного суда на президента Петра Порошенко о признании противоправным и отмене указа об увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Полтавщина".

Сообщается, что рассматривать иск будет Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

Напомним, месяц назад Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Президент отметил, что в отношении Головко возникли серьезные претензии у детективов НАБУ.

"Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокой государственной должности…Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследование имели общественное доверие. Правительство сделало соответствующее представление, и я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко", - отметил Порошенко.

Добавим, что в конце февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у чиновников Полтавской ОГА. Следственные действия проходили на основании решения суда в рамках расследования дела по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. НАБУ установило, что Головко требовал от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.