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Мосийчука оштрафуют за фото бюллетеня на выборах


Мосийчук на выборах 2019 опубликовал фото своего бюллетеня

На нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука за фото бюллетеня на выборах 2019 составили протокол. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По его словам, на Мосийчука составили протокол об административном нарушении в виде предвыборной агитации. Отметим, в день выборов 31 марта он в Facebook опубликовал фото бюллетеня с результатами собственного голосования.

"Будет судебное разбирательство", - добавил Апостол.

Отметим, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко тоже составили протокол за фото бюллетеня.

 

Напомним, ранее Аваков заявил, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Он также добавил, что не будет называть кандидата, который подкупает избирателей, но это станет понятно из следующих сообщений.

Ранее также источники РБК-Украина сообщили, что Аваков распорядился пресечь возможные фальсификации в пользу действующего президента Петра Порошенко.

 

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