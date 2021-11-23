Мошенница со "связями" в САП пыталась выманить у экс-прокурора 40 тысяч долларов

Прокуратура сообщила о подозрении жительнице Хмельницкой области. Она, прикрываясь вымышленными связями в САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), пыталась выманить у экс-правоохранителя 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что ранее осужденная за мошенничество женщина, представившись родственницей сотрудника САП, предложила экс-руководителю прокуратуры Одесской области "посодействовать" в закрытии уголовного дела в отношении его, которое расследует НАБУ.

После чего бывший прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком "предложении".

Правоохранители задержали женщину после получения ею 40 тысяч долларов, ей объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Фото: задержание женщины во время получения взятки (gp.gov.ua)