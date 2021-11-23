ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Шахрайка зі "зв'язками" у САП намагалася виманити в екс-прокурора 40 тисяч доларів

Новость на русском →
Одеська область, Вівторок 23 листопада 2021 13:18
Шахрайка зі "зв'язками" у САП намагалася виманити в екс-прокурора 40 тисяч доларів Фото: шахрайка зі "зв'язками" у САП намагалася виманити в екс-прокурора 40 тисяч доларів (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура повідомила про підозру мешканці Хмельницької області. Вона, прикриваючись вигаданими зв’язками в САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), намагалась виманити в екс-правоохоронця 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що раніше засуджена за шахрайство жінка, представившись родичкою працівника САП, запропонувала екс-керівникові прокуратури Одеської області "посприяти" у закритті кримінальної справи стосовно нього, яке розслідує НАБУ.

Після чого колишній прокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку "пропозицію".

Правоохоронці затримали жінку після одержання нею 40 тисяч доларів, їй оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Фото: затримання жінки під час отримання хабаря (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Генеральна прокуратура України САП
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"