Шахрайка зі "зв'язками" у САП намагалася виманити в екс-прокурора 40 тисяч доларів

Прокуратура повідомила про підозру мешканці Хмельницької області. Вона, прикриваючись вигаданими зв’язками в САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), намагалась виманити в екс-правоохоронця 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що раніше засуджена за шахрайство жінка, представившись родичкою працівника САП, запропонувала екс-керівникові прокуратури Одеської області "посприяти" у закритті кримінальної справи стосовно нього, яке розслідує НАБУ.

Після чого колишній прокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку "пропозицію".

Правоохоронці затримали жінку після одержання нею 40 тисяч доларів, їй оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Фото: затримання жінки під час отримання хабаря (gp.gov.ua)