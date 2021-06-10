Мошенница получила восемь лет тюрьмы после того, как "сняла порчу" за полмиллиона гривен

Так, суд кассационной инстанции оставил в силе приговор Хустского районного суда и определение Закарпатского апелляционного суда, по которым гражданка приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что осужденная запугала жительницу Закарпатской области якобы наведенной "порчей" на членов ее семьи, в результате чего неминуемо наступит смерть матери. Женщина заверила, что может "снять порчу" придуманным ею образом и помочь избежать трагических последствий.

Доказав таким образом потерпевшую до состояния отчаяния, для осуществления ритуала осужденная убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, поскольку именно на них лежит "порча" и только так можно спасти мать.

Во время очередной встречи мошенница завладела денежными средствами в сумме 8 тысяч долларов, 8 460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1 172 долларов. Общий вред причиненный потерпевшей составил 549 тысяч гривен.

Верховный суд согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества является справедливым.