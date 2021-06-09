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Угрожали родственникам: в Киеве разоблачили группу "черных" коллекторов

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 15:00
Угрожали родственникам: в Киеве разоблачили группу "черных" коллекторов Фото: в Киеве задержали "черных" коллекторов (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве правоохранители разоблачили "черных" коллекторов, которые угрожали насилием гражданам в случае неуплаты долга. Иногда подобные звонки поступали и тем, кто не имел никакого отношения к кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, с марта 2019 года группа лиц, образовав устойчивое преступное объединение, организовали деятельность коллекторского "колл-центра", с которого осуществлялись звонки гражданам с требованиями возврата долгов перед компанией мгновенного кредитования.

Отмечается, что сумма "долгов", которая подлежала уплате, колебалась от 1,5 до 180 тысяч гривен.

"Звонки поступали и тем, кто не имел никакого отношения к таким финансовым обязательствам. Они сопровождались угрозами применения насилия над якобы должниками и их близкими родственниками, угрозами повреждения или уничтожения их имущества",- рассказали в пресс-службе.

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по факту принуждения граждан к выполнению гражданско-правовых обязательств (ч. 3 ст. 355 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия с целью установления всех лиц и обстоятельств этого преступления.

Фото: офис преступной группы (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители задержали в Киеве участников организованной преступной группировки, которые требовали деньги с граждан, прикрываясь коллекторской структурой.

Через фирму-прикрытие они за бесценок скупали кредитные обязательства физических лиц.

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