Шахрайка отримала вісім років тюрьми після того, як "зняла порчу" за півмільйона гривень

Так, суд касаційної інстанції залишив у силі вирок Хустського районного суду та ухвалу Закарпатського апеляційного суду, за якими громадянку засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що засуджена залякала жительку Закарпатської області нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері. Жінка запевнила, що може "зняти порчу" у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків.

Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати матір.

Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тисяч доларів, 8 460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 доларів. Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тисяч гривень.

Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу.