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Шахрайка отримала вісім років тюрьми після того, як "зняла порчу" за півмільйона гривень

Автор: РБК-Україна

Жительку Закарпатської області засудили до восьми років тюрми за шахрайство. Вона виманила понад 500 тисяч гривень в обмін на "зняття порчі".

Про це повідомили у прес-службі Офісу прокурора.

Так, суд касаційної інстанції залишив у силі вирок Хустського районного суду та ухвалу Закарпатського апеляційного суду, за якими громадянку засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що засуджена залякала жительку Закарпатської області нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері. Жінка запевнила, що може "зняти порчу" у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків.

Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати матір.

Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тисяч доларів, 8 460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 доларів. Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тисяч гривень.

Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу.

Раніше правоохоронці у Вінниці затримали банду шахраїв, що обдурила агрофірми в кількох регіонах України на мільйони гривень.

РБК-Україна писало, що у Києві правоохоронці викрили "чорних" колекторів, котрі погрожували насильством громадянам в разі несплати боргу.

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