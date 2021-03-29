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Мощный взрыв на заводе в Индонезии: число пострадавших возросло

Автор: РБК-Украина

Число пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Индонезии Западная Ява возросло. Их уже 28 человек.

Об этом информирует портал kumparan.com, ссылаясь на местную полицию.

Указано, что пять их них получили серьезные ранения.

Отмечается, что более 700 жителей переместили в пункты временного содержания.

Пожар и взрыв на НПЗ в городе Балонган произошел 29 марта. Его было слышно на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров.

Власти допускают, что причиной происшествия на заводе мог стать удар молнии, так как перед этим в районе НПЗ начался сильный дождь.

Как писало РБК-Украина, ранее было известно о 20 пострадавших. Отмечалось, что больше всего пострадали жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия.

Напомним, 28 марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

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Новости Украины пострадавшиеИндонезияВзрыв
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